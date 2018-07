Erbacce alte e rifiuti, "nessuna manutenzione per le aiuole di via Caldarola"

Rifiuti sparsi qua e là ed erbacce alte, che trasformano inevitabilmente le aiuole in ricettacolo di zanzare e altri insetti. La denuncia arriva dai residenti di via Caldarola. A due anni dalla fine dei lavori per la realizzazione delle rotatorie - dicono i residenti - la manutenzione delle aree verdi continuerebbe ad essere però carente, con la presenza di erbacce e immondizia che si accumula nelle aiuole al margine della strada.

