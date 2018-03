Ermal Meta alla Feltrinelli: scattano le limitazioni al traffico in via Melo

Per consentire il regolare svolgimento del firmacopie di Ermal Meta, in programma domani, venerdì 30 marzo, a partire alle ore 16.30, alla libreria Feltrinelli, la Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni alla circolazione:

- dalle ore 7.00 fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il divieto di sosta - zona rimozione sulle seguenti strade: via Melo, ambo i lati, tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo; via Principe Amedeo, lato numerazione civici pari, tratto di circa 20 metri, compreso tra via Melo ed il civico 36

- dalle ore 13.00 (e comunque dal momento opportuno in relazione alle esigenze di ordine pubblico) fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito su via Melo, nel tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo.