Musica e sorrisi, visita a sorpresa per i piccoli pazienti: in ospedale c'è Ermal Meta

Non solo l'appuntamento in Comune, per ricevere dal sindaco Decaro le chiavi della città di Bari, che nel 1994 lo ha accolto, diventando la sua città 'd'adozione'. Nella giornata di ieri, Ermal Meta ha anche fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico.

Il cantautore, vincitore dell'ultimo Sanremo insieme a Fabrizio Moro, accompagnato dai volontari dell'associazione Apleti Onlus, ha trascorso un pomeriggio con bambini e adulti, cantando, raccontandosi e ascoltando le loro storie.