In auto con il carico di eroina da un milione di euro: bloccato sulla tangenziale, 34enne in manette

In auto sulla tangenziale con il carico di eroina. Ad intercettare l'auto, che viaggiava ad andatura lenta in direzione Sud, verso lo svincolo per Taranto, sono stati i poliziotti della Squadra Volante, che impegnati in uno specifico servizio contro il fenomeno delle rapine ai danni di aree di servizio, hanno notato il veicolo 'sospetti'.

Il controllo e il carico 'camuffato' con il cherosene

Con il supporto di un equipaggio della Squadra Mobile, gli agenti hanno quindi raggiunto e bloccato la vettura per un controllo. L'attenzione dei poliziotti è stata subito catturata da un forte odore di cherosene, proveniente dalla parte posteriore del mezzo. Così, a seguito di perquisizione, occultati all’interno di un borsone custodito nel bagagliaio dell’auto, sono stati rinvenuti e sequestrati 29 “panetti” di varie dimensioni, contenenti eroina, per un peso complessivo di circa 16 Kg. Gli involucri erano imbevuti di cherosene, stratagemma solitamente utilizzato per eludere eventuali controlli effettuati con l’utilizzo di cani antidroga. Se immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio - spiegano gli investigatori - il rilevante quantitativo di eroina sequestrato avrebbe fruttato oltre 1.000.000 di euro. Dopo le formalità di rito, l’arrestato - il 34enne Giuseppe La Regina, con precedenti polizia, è stato portato in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.