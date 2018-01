Nei cerchioni dell'auto cinque chili di eroina: corrieri bloccati al porto

Bloccati nel porto all'arrivo dall'Albania, con cinque chili di eroina nascosti in auto. In manette sono finiti due cittadini albanesi, un uomo e una donna, scoperti nel corso dei controlli messi in atto da finanzieri del Gruppo Bari e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



La sostanza stupefacente era ben occultata all’interno dei cerchioni delle quattro ruote marcianti dell’autovettura. A seguito di un più accurato controllo, è stato accertato che i cerchioni erano stati artificialmente modificati così da creare una intercapedine in cui era ospitata la cosiddetta 'brown sugar', che tuttavia - circostanza ritenuta strana dagli investigatori - non era conservata in panetti ma compressa all’interno dei quattro cerchi senza alcun confezionamento, in polvere.

I due cittadini, quindi, sono stati arrestati e condotti in carcere a Bari e Trani, mentre l'auto è stata sequestrata.

"Tale attività - è spiegato in una nota - si lega indissolubilmente con il recente sequestro di eroina del mese di dicembre e denota come la c.d. brown sugar sia ancora in voga nella nostra società, con conseguente grave pericolo per la salute di coloro che ne fanno uso. Non solo, è da considerare conseguentemente anche il grande guadagno che la commercializzazione di questa sostanza fornisce alle organizzazioni criminali, che di certo non si lasciano sfuggire questo immenso business".