Mascherine, gel e distanza: la Maturità 2020 rivoluzionata dal covid, a Bari cominciano gli esami orali

Un'esame come non l'abbiamo mai visto, tra distanza, gel igienizzante e arrivo con le mascherine: è la Maturità 2020 nell'anno dell'emergenza covid. A Bari, come in tutta Italia, è stato il giorno delle studentesse e degli studenti alle prese con l'unica prova di valutazione ammessa per quest'anno: niente scritti ma solo un orale da 60 minuti divisi in cinque diversi passi.

"Sono stati giorni molto intensi", spiega Antonio, studente del Liceo Scientifico 'Salvemini' di Bari pochi minuti prima dell'esame. "La didattica a distanza ci ha inizialmente spiazzato ma poi ci siamo adattati. Ora siamo pronti e non vogliamo deludere i nostri professori", aggiunge Alessandro all'Agenzia Dire. "A causa dell'emergenza covid niente prove scritte - spiega uno dei commissari d'esame - il ministero ha deciso di concentrare il piu' possibile tutto l'esame in un maxi colloquio di 60 minuti divisi in cinque step. I ragazzi hanno ricevuto lo scorso primo giugno un percorso che hanno riconsegnato il 15 giugno e quindi cominceranno con la discussione. Dopo si prosegue con la discussione di massimo dieci minuti di un elaborato di italiano relativo al programma studiato poi, la commissione proporrà al candidato l'analisi di un materiale scelto mentre gli ultimi step sono relativi alla alternanza scuola - lavoro e al confronto sulla cittadinanza e Costituzione. Sono step fondamentali per accertare la raggiunta maturità del cittadino che si affaccia al mondo del lavoro e della formazione".Le sessioni si svolgeranno giornalmente per un massimo di 5 studenti alla volta.

(Foto Ansa/Cesare Abbiate)