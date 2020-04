Consultare e scaricare esami diagnostici direttamente da casa: il nuovo servizio di Policlinico e Giovanni XXIII

Consultare e scaricare direttamente da casa il referto e le immagini di esami di diagnostica al Policlinico di Bari e all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, senza doversi recare in sede per ritirare cd o dvd: è l'innovazione introdotta per agevolare i cittadini ed evitare viaggi inutili, in particolare in tempi di coronavirus.

Sarà possibile consultare radiografie, tac, risonanze magnetiche e tutti gli altri esami radiologici in previsione della piena riapertura dei servizi ambulatoriali di radiologia e senologia. Effettuato l'esame, attraverso un modulo, verrà chiesto il consenso a ricevere tramite messaggio sul proprio cellulare un codice (OTP – one time password) con il quale accedere alla piattaforma on line di consultazione dei referti. Collegandosi basterà inserire il proprio codice fiscale, il numero di ritiro e l'OTP per poter avere accesso al referto firmato digitalmente dal radiologo e scaricare le immagini diagnostiche.