VIDEO | Blocco dei 'droni spia', soccorso di pazienti contaminati e interventi nell'ospedale da campo: l'Esercito si addestra a Bari

Bari si trasforma per due giorni in campo d’addestramento dell’esercito per fronteggiare situazioni catastrofiche come quelle di uno tsunami. L’area antistante l’Ansa di Marisabella è divenuta così in mattinata il teatro dell’operazione ‘Atlante/Auriga 2019’, disposta dall’Esercito in collaborazione con forze volontarie non militari, come la Croce rossa italiana. L’obiettivo? Testare il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso nei confronti di civili e militari in caso di guerre o eventi emergenziali. Per l'occasione dal 30 ottobre è stato installato un maxi ospedale da campo composto da tende smontabili, all'interno del quale è possibile operare e persino isolare persone esposte ad agenti chimici. Il video dell'esercitazione.