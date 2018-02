Il rombo delle Ferrari invade le strade della Puglia: la 'Portofino' in mostra ad Alberobello

Un'auto da sogno sta percorrendo in questi giorni i tratti più caratteristici della Puglia e, in particolare, della provincia barese. Dopo essere stata svelata al Salone di Francoforte a settembre, la Ferrari Portofino - naturale erede della California, uscita di produzione a dicembre - ha effettuato un test drive da Savelletri a Ostuni, sostando anche a Locorotondo, Alberobello, Polignano ed Egnazia.

La cabrio-coupè da 600 cavalli, la più potente convertibile a tetto rigido retrattile, è rimasta in esposizione fino alle 15 nella piazza antistante il Municipio di Alberobello, non mancando di colpire l'attenzione dei presenti. In molti, infatti, hanno deciso di scattare una foto con il gioiellino, che verrà introdotto sul mercato da maggio, anche se i clienti hanno già comprato il primo anno di produzione per una cifra di poco superiore ai 196mila euro.

"E' per noi un onore ospitare la Ferrari e i media internazionali - ha spiegato l'assessore al Turismo di Alberobello, Antonella Ivone, che ha curato l'organizzazione dell'evento - e siamo felici che la casa di Maranello abbia voluto legare il suo nome e il suo simbolo all'incantevole scenario dei trulli".

