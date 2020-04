"Devi aprirmi quella pratica", intimidazioni e minacce a consulente finanziario: preso pregiudicato vicino a clan Strisciuglio

Un pregiudicato 39enne di Bari, ritenuto vicino al clan Strisciuglio, attivo nel quartiere San Paolo, è stato arrestato dai Carabinieri poiché accusato di estorsione aggravata ai danni di un consulente finanziario.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Bari, il 39enne avrebbe preteso che gli venisse aperta e portata a termine, ad ogni costo, una pratica di finanziamento utilizzando una documentazione falsa, nonostante non ne avesse i requisiti essenziali. Intimidazioni e offese sarebbero durate per mesi, fino a quando il consulente finanziario ha deciso di denunciare tutto ai Carabinieri. Di qui l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal gip del Tribunale nei confronti del pregiudicato, essendo attivi, per il giudice, "gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di reiterazione del reato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.