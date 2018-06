Minacce di morte e richieste di denaro: taglieggiavano commerciante, due in manette a Triggiano

Minacce di morte e richieste di denaro andavano avanti da mesi, fino alla richiesta di cedere ai due estorsori l'attività commerciale, insieme a 20mila euro in contanti. Il commerciante taglieggiato, però, alla fine ha deciso di denuciare tutto ai carabinieri. Sono così partite le indagini che hanno portato all'arresto, a Triggiano, di un 54enne e un 60enne, entrambi noti alle forze dell'ordine.

