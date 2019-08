Obbligato a prelevare dal bancomat per saldare un "debito inesistente": due persone arrestate in piazza Umberto

Avrebbero costretto un 22enne pregiudicato a prelevare danaro da uno sportello bancomat di piazza Umberto, nel centro di Bari, con la scusa di saldare un debito, ritenuto inesistente dalla vittima: le Volanti della Polizia hanno arrestato un incensurato 33enne e un pregiudicato barese di 42 anni, accusati di tentata estorsione aggravata in concorso. Il malcapitato, un giovane originario dell'Ucraina, ha riferito tutto agli agenti, allertati da una telefonata. Uno dei due arrestati è stato trovato in possesso di un coltello: per questa ragione dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi. Denunciata in stato di libertà una terza persona.