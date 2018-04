Droga, armi ed estorsioni: blitz della polizia, 21 arresti nel clan Capriati

Operazione della polizia in corso dalle prime ore dell’alba a Bari ed in altre località della provincia. In manette 21 persone, tra esponenti di spicco e gregari, del clan “Capriati”, operante nel Borgo Antico ed in altri quartieri cittadini.

A seguito delle indagini, coordinate dalla DDA e condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Bari, sono stati contestati i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dall’uso delle armi, porto e detenzione di armi da guerra, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e continuate, associazione per delinquere, aggravata, finalizzata alla realizzazione di furti.

Ulteriori dettagli nel corso della mattinata.