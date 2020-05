I sindacati contro il piano di esuberi della Banca Popolare di Bari: "Inaccettabili tagli lineari per 900 lavoratori"

Il piano con 900 possibili esuberi tra i lavoratori della Banca Popolare di Bari porterebbe, secondo i sindacati, a "tagli lineari dissennati". E' quanto riporta l'AdnKronos sulla presentazione dello schema di riduzione del personale da parte di BpB ai rappresentanti dei lavoratori, avvenuta via videoconferenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i sindacati "solo in minima parte - del piano - è stata più approfondita, ma per quel che è stato letto, è bastato per definirla cinica, contraddittoria e inaccettabile". Pop Bari prevede 900 esuberi e intende chiudere 94 filiali: ai sindacati ha fornito un elenco per regioni delle sedi che non saranno più operative: In Puglia sarebbero tagliate 12 filiali su 76 aperte. "Ancora nulla è stato detto delle 300 persone dichiarate come esuberi nelle direzioni generali e delle 600 della rete", aggiungono le segreterie di Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uillca e Unisin. "Nello specifico, è stato illustrato uno schema di razionalizzazione dei costi relativi a forniture e consulenze, insieme ad una minima rimodulazione dell'offerta di servizi bancari. Secondo la rimodulazione proposta, in linea enunciativa, il volano del rilancio dovrebbe essere rappresentato dalla valorizzazione delle competenze e professionalità del personale ma, dalla lettura dei documenti, è proprio su questo aspetto che quanto illustrato dall'azienda risulta lacunoso e brutale, privo di una visione prospettica". Tra gli annunci, quello di "una cessione di npl quasi totale e a prezzi di mercato", ma "se quelle indicate dalla delegazione aziendale sono le basi su cui negoziare diciamo con forza - ribadiscono i sindacati - che non dovranno essere le lavoratrici e i lavoratori a pagare le conseguenze di atti e fatti di cui altri risponderanno alla magistratura".