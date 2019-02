Esulta al gol di Di Cesare durante Locri-Bari, ma si sporge troppo dalla ringhiera e cade: tifoso biancorosso in ospedale

Momenti di paura per un tifoso del Bari questo pomeriggio durante la partita in trasferta a Locri. L'uomo, esultando al gol messo a segno di Di Cesare, si è sporto eccessivamente da una ringhiera, rovinando a terra. La scena è stata immortalata dalle telecamere dei media che stavano trasmettendo la partita.

Secondo quanto si è appreso, il giovane ha riportato la rottura di una vertebra cervicale e probabilmente dovrà rimanere con il collo immobilizzato da un collare per un certo periodo. Al momento si trova in ospedale e i medici stanno valutando se dare l'ok per il ritorno a Bari o trasferirlo in via precauzionale a Reggio Calabria.