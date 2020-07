Evasi oltre 1,5 milioni di euro 'dirottati' in paradisi fiscali: maxisequestro per imprenditore barese

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1,5 milioni di euro a un imprenditore barese, attivo nel settore delle agenzie di viaggio e dei corsi di lingua straniera: la somma sarebbe stata evasa costituendo strutture societarie in paradisi fiscali.

Il decreto di sequestro preventivo è statp emesso dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica. Complessivamente, in base agli accertamenti della GdF, l'imprenditore, negli anni 2013 e 2014, avrebbe detenuto in Stati esteri, a fiscalità privilegiata, senza dichiararli in italia, investimenti e attività finanziarie per oltre 3,5 milioni di euro, a fronte dei quali avrebbe dovuto corrispondere allo Stato un'Irpef di oltre 1,5 milioni.

L’indagato è risultato essere l’effettivo titolare di alcune società di diritto estero, utilizzate permantenere le disponibilità di risorse finanziarie fuori dal territorio nazionale, in particolare negli Stati Uniti d’America, a San Marino, in Svizzera, in Libano e negli Emirati Arabi Uniti..