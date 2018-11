Debiti 'azzerati' attraverso sistema di frode seriale, arrestati due fratelli commercialisti: sequestri per oltre 10 milioni

Avrebbero architettato un sistema di frode seriale che avrebbe consentito a 40 entità fisiche e giuridiche del Sud-Est Barese di evadere complessivi 10,5 milioni di euro in tasse attraverso 'indebite compensazioni': due fratelli commercialisti di Mola di Bari sono arrestati dalla Guardia di Finanza in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip di Bari, Annachiara Mastrorilli, su richiesta della Procura, nell'ambito dell'operazione denominata 'Ghost Tax Credits'.

Le indagini, coordinate dalla Procura barese, sono state avviate a maggio 2014 dai finanzieri in collaborazione con personale dell'Agenzia dell'Entrate: secondo gli investigatori, 40 contribuenti avrebbero 'azzerato' i propri debiti tributari attraverso compensazioni e crediti tributari risultati inesistenti, ad esempio ritenute di fatto non versate e bonus 'Renzi' erogato ad un numero di dipendenti di gran lunga superiore a quelli regolarmente assunti. Dall'inchiesta, inoltre, emergerebbe anche "la contestualità di una serie di atti di trasferimento del patrimonio riconducibile ai commercialisti ed clienti/contribuenti, posti in essere allo scopo di sottrarre il patrimonio alle pretese di riscossione dei crediti da parte dell’Erario". La Gdf ha così sequestrato immobili, terreni, auto, rapporti bancari e postali per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro.



