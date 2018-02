Fermato dalla polizia in auto, ma era ai domiciliari: arrestato 30enne bitontino

Girava tranquillamente in auto, anche se era ai domiciliari. E' finito così nuovamente in manette un 30enne bitontino con precedenti di polizia, che ora dovrà rispondere di evasione.

Gli agenti di Polizia lo hanno fermato a bordo della sua vettura dopo una serie di controlli congiunti nelle vicinanze della sua abitazioni. Controlli scattati quando le Forze dell'Ordine si sono accorte che l'uomo non era in casa, come invece gli era stato imposto dal giudice.