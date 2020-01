La Befana per i più piccoli, spettacoli e presepi viventi: gli eventi a Bari e dintorni nel giorno dell'Epifania

"L'Epifania.. tutte le feste porta via", l'antico detto popolare arriva puntuale a richiamare la fine delle festività natalizie, ma tanti sono ancora gli appuntamenti in programma in questa ultima giornata delle feste.

A Bari, sono in programma gli ultimi eventi del calendario 'Natale a Bari', tra 'appuntamenti' con la Befana, arrivo dei Magi e spettacoli per i più piccoli (IL CALENDARIO COMPLETO). Per chi invece desidera trascorrere un giorno dedicandosi alle bellezze della città, si segnalano le aperture straordinarie di castelli, musei e siti archeologici.

Spostandosi fuori città, da segnalare a Modugno l'ultimo appuntamento con il presepe vivente nel centro storico. Iniziative dedicate ai più piccoli, con la presenza della Befana, anche a Corato, Gravina e Monopoli. Ad Alberobello brillano ancora tra i trulli le luci di 'Christmas Light', così come è ancora possibile ammirare l'allestimento natalizio nei vicoli di Locorotondo.

(Foto: la 'calata della Befana' ad Alberobello - Fonte Fb Comune di Alberobello)