Lascia macchina in doppia fila, fugge dal centro Apple per evitare multa e infrange vetrina: ferito giovane

Avrebbe lasciato la sua auto in doppia fila mentre era nel centro Apple C&C di corso Vittorio Emanuele e, dopo aver notato i vigili che si avvicinavano alla sua auto si sarebbe precipitato fuori dal negozio, andando però a battere conto la vetrata d'ingresso: protagonista della disavventura, avvenuta questo pomeriggio, un giovane che ha riportato verie ferite da taglio a causa dell'incidente. Il ragazzo è stato soccorso da personale del 118 intervenuto prontamente. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Una beffa per il negozio che aveva riaperto qualche giorno fa dopo lavori di ristrutturazione,