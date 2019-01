Corso Sonnino, l'ex caserma dell'Aeronautica nel degrado: "Situazione insostenibile"

Una "situazione di estremo degrado", con l'edificio ormai abbandonato diventato rifugio "per piccioni, ratti e gatti". La segnalazione arriva dal quartiere Madonnella, e si riferisce all'ex caserma dell'Aeronautica in corso Sonnino.

A denunciare la situazione è un residente, che riferisce a BariToday anche di aver anche scritto, senza finora ottenere risposta, alla direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, per chiedere interventi in merito allo stato di abbandono in cui versa l'immobile. "Nel mese di dicembre - scrive il cittadino - un allarme ha suonato ininterrottamente per tre settimane senza che nessuno intervenisse. Se fosse un condominio privato sarebbero sicuramente intervenuti i vigili urbani per chiedere una immediata azione di recupero".

Il progetto annunciato per l'ex caserma

Ad aprile scorso, il Comune aveva fatto sapere di un'intesa "in corso di definizione" con l'Agenzia del Demanio, per una "permuta a titolo gratuito" dell'edificio dismesso. Un passaggio che avrebbe poi consentito, grazie ad una convenzione con la Città metropolitana, il trasferimento nell'ex caserma dell'Istituto d'Arte 'De Nittis-Pascali'. L'ente, secondo quanto reso noto, si sarebbe fatto carico della riqualificazione utilizzando circa 4 milioni disponibili nel patto firmato con il governo nel 2016. Da allora, tuttavia, nessun aggiornamento si è avuto in merito all'iter annunciato.

