Dress code imposto alle borsiste, la Procura chiude indagini su Bellomo: l'ex giudice accusato di maltrattamenti

La Procura di Bari chiude le indagini su Francesco Bellomo. L'ex giudice del Consiglio di Stato è accusato a Bari di maltrattamenti su quattro donne (tre ex borsiste e una ricercatrice della sua scuola per la preparazione al concorso in magistratura, 'Diritto e Scienza') alle quale avrebbe anche imposto un 'dress code', e di estorsione nei confronti di un'altra corsista che sarebbe stata costretta dal giudice a lasciare il lavoro in una emittente locale.

I maltrattamenti sono contestati a Bellomo in concorso con l'ex pm di Rovigo Davide Nalin, ma l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato anche ad un terzo indagato, l'avvocato barese Andrea Irno Consalvo. Quest'ultimo, che all'epoca dei fatti contestati era l'organizzatore dei corsi nella scuola, è accusato di false informazioni al pm, in quanto avrebbe taciuto dei rapporti tra Bellomo e le corsiste avrebbe di cui, secondo la Procura, era a conoscenza. All'ex giudice il procuratore aggiunto Roberto Rossi e la pm Iolanda Daniela Chimienti contestano anche i reati di calunnia e minaccia nei confronti dell'attuale premier Giuseppe Conte (all'epoca vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa) e di Concetta Plantamura, rispettivamente ex presidente ed ex componente della commissione disciplinare chiamata a pronunciarsi su Bellomo quando nel 2017 fu sottoposto a procedimento disciplinare.

Dopo aver trascorso a luglio venti giorni ai domiciliari, Bellomo è attualmente interdetto dall'attività di insegnamento. Il Tribunale del Riesame ha infatti attenuato la misura cautelare riqualificando i reati da maltrattamenti in concorso in tentata violenza privata aggravata e stalking, e da estorsione in violenza privata. Nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tuttavia, la Procura contesta agli indagati i reati originariamente ipotizzati.

Bellomo era sottoposto anche ad un'altra indagine, avviata dalla Procura di Milano, per stalking e violenza privata nei confronti di quattro studentesse della sede milanese della scuola, che si è nei giorni scorsi conclusa con l'archiviazione.