Addio a Ezio Bosso, quell'incontro a Bari e la sua lezione sulla musica che aveva emozionato il pubblico in Fiera

Ezio Bosso non c'è più. Nato a Torino nel 1971, direttore d'orchestra, compositore e pianista, aveva 48 anni. Dal 2011 conviveva con una malattia neurodegenerativa che gli era stata diagnosticata subito un intervento al cervello.

La scorsa estate, Bosso era stato impegnato in Puglia in un progetto promosso dalla Regione con Teatro Pubblico Pugliese e Afc che lo aveva portato in giro tra Bari, Foggia e Lecce, per una serie di incontri con il pubblico. "Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un'orchestra, smetterò anche di dirigere", aveva detto proprio a Bari, raccontandosi durante l'incontro con il pubblico. Ma Bosso non si era mai arreso, continuando ad emozionare, con la musica, con le sue parole, e a portare avanti nuovi progetti: "Continuo a fare musica e meglio di prima", aveva rassicurato i fan nei giorni successivi.

A Bari era stato nuovamente alcuni mesi prima, per serata di beneficenza, dirigendo l'Orchesta sinfonica metropolitana per un concerto al Petruzzelli.