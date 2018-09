Cambio al vertice del Comando provinciale dei Carabinieri: arriva il colonnello Fabio Cairo

Campano di origini (nato a Frattamaggiore), 50 anni, il colonnello Fabio Cairo è il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Bari e Bat. Insediatosi da pochi giorni, Cairo prende il posto del colonnello Vincenzo Molinese, nominato alla guida dell'Istituto Superiore di tecniche investigative dell’Arma, a Velletri.

Nell'Arma dal 1988, il colonnello Cairo proviene dal Comando generale di Roma, dove per due anni ha ricoperto il ruolo di Capo Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, occupandosi, tra le altre questioni, dell'assorbimento del Corpo forestale e del riordino dei ruoli. In precedenza, negli anni 2015 e 2016, ha retto l'incarico di Comandante provinciale dei Carabinieri di Pavia, e dal 2013 al 2015 è stato Capo Ufficio sicurezza del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Per il colonnello Cairo si tratta del primo incarico in Puglia. Il nuovo comandante - incontrando questa mattina i giornalisti in conferenza stampa - si è detto "contento e onorato" di lavorare in una "città bellissima" come Bari. "La nostra azione sarà indirizzata innanzitutto ad incrementare quella che è l'attività di controllo del territorio - ha spiegato Cairo - e di presenza sul territorio, aumentando i servizi esterni e un contatto con il cittadino". "I colleghi hanno già attività in corso - ha aggiunto Cairo, rispondendo ad una domanda su particolari situazioni 'attenzionate' dal Comando provinciale - E' ovvio che si tratta di attività che hanno bisogno di tempo e che sono già all'attenzione delle autorità competenti".