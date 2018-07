"Imprenditori salvate la Bari", lo striscione dei tifosi davanti al Comune

"Imprenditori, salvate la Bari". Il messaggio, chiaro, inequivocabile, è comparso questa mattina su corso Vittorio Emauele, davanti a Palazzo di Città. Uno striscione probabilmente affisso dai tifosi biancorossi, che in queste ore seguono con apprensione le vicende societarie del club, con la corsa con il tempo per tentare di trovare nuovi investitori ed evitare il fallimento.

A lanciare un appello agli imprenditori era stato due giorni fa proprio il sindaco Antonio Decaro, che a quanto pare avrebbe in queste ore raccolto la disponibilità di due potenziali investitori. Nessun nome trapela per il momento. Nei giorni scorsi, invece, ad uscire allo scoperto è stato l'ex manager di Adp, Mimmo Di Paola, che ha lanciato un appello per la cordata di imprenditori locali. Nelle stesse ore BariToday ha invece anticipato in esclusiva l'interesse dell'imprenditore Nicola Brienza, che ancora ieri ha confermato la sua disponibilità a investire nel club.