Stop ai falò non autorizzati per San Giuseppe: controlli e sequestri della polizia locale

La polizia locale avvia i controlli per contrastare il fenomeno dei falò abusivi in occasione della festività di San Giuseppe. In mattinata, agenti e operatori Amiu sono intervenuti in via Verdi, a San Girolamo, per rimuovere legno e altri materiali accatastati su un'area pubblica in vista dell'accensione nella sera del 19 marzo. Le attività di monitoraggio proseguiranno anche nei prossimi giorni.

La polizia locale ricorda "che le accensioni non autorizzate e pericolose sono vietate e punite anche con sanzioni di carattere penale". A regolamentare l’accensione dei falò è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) che all’art. 57 dispone che "non possono farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa".