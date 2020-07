False polizze fideiussorie agli imprenditori e assunzioni in cambio di voti: perquisizioni della Finanza nel Barese

False polizze fideiussorie da Monopoli per permettere agli imprenditori privati e pubblici di ottenere l'autorizzazione a esercitare attività economiche. È la pista seguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, che - su delega della Procura della Repubblica di Bari - stanno eseguendo, in tutta la provincia, perquisizioni ed acquisizioni documentali.

Dalle indagini è emerso un collaudato sistema fraudolento finalizzato alla produzione di polizze fideiussorie false, utilizzate a corredo di istanze amministrative volte ad ottenere autorizzazioni regionali per l’esercizio di attività economiche ovvero ingenti contributi pubblici. Polizze false rilasciate da un cittadino di Monopoli che, in assenza delle necessarie verifiche patrimoniali/finanziarie, hanno permesso di ottenere anche un’accelerazione dell’iter burocratico senza correre il rischio di subire un controllo di validità.

Nel corso delle indagini è stato accertato che, nel triennio 2018/2020, gli imprenditori che hanno fatto ricorso alle polizze false hanno percepito illecitamente contributi regionali a fondo perduto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014/2020), per oltre 50 milioni di euro. Gli accertamenti sinora svolti hanno consentito anche di scoprire che un esponente politico locale, con il tramite del proprio fratello - in cambio della promessa del sostegno elettorale in vista delle prossime elezioni regionali - si sarebbe adoperato, in più occasioni, al fine di favorire l’assunzione di talune persone di sua conoscenza presso società baresi, aggiudicatarie di rilevanti appalti di servizi o beneficiarie di contributi pubblici.

