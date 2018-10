Prometteva falsi lavori a Creta in cambio di soldi: in Salento denunciato 32enne barese

Un 32enne originario di Bari ma residente ad Ostuni è stato denunciato dai Carabinieri a Monteroni (Lecce), accusato di aver promesso falsi lavori per la scorsa estate, chiedendo in cambio soldi. Le indagini sono partite da quattro vittime del presunto raggiro. Secondo gli inquirenti, il 32enne, attraverso stratagemmi, proponeva per telefono lavori da svolgere in un villaggio vacanze di Creta. Per poter cominciare a lavorare, l'uomo avrebbe richiesto somme tra i 60 e i 120 euro con la scusa di svolgere stage ed acquistare divise. I soldi venivano inviati tramite bonifici bancari su postepay intestata al 32enne. Le indagini hanno permesso poi di risalire all'uomo: per lui è quindi scattata la denuncia.