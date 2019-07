Falsificano documenti e telaio di un rimorchio: due baresi pizzicati nel Brindisino

Avevano alternato documenti e telaio di un rimorchio, che avevano parcheggiato nei pressi di un'autorecuperatore a Pezze di Greco, frazione di Fasano. Scoperti dai carabinieri, sono stati denunciati per riciclaggio in concorso due baresi di 63 e 37 anni.

Il rimorchio recuperato è un carrello particolare, raro nel suo genere, prodotto da una ditta tedesca, importato su ordinazione, dotato di specifico allestimento, che ha una portata di 35 quintali. Sullo stesso erano stati punzonati i dati di un furgone per uso campeggio, radiato dalla motorizzazione nel 2005. Gli accertamenti hanno fatto emergere che il mezzo, sottoposto a sequestro, è risultato provento di furto avvenuto in Alberobello nel giugno del 2017, perpetrato ai danni di un professionista del luogo. Le verifiche hanno fatto anche rilevare che entrambi gli indagati hanno a loro carico altre vicende di natura penale per i reati di riciclaggio e ricettazione.