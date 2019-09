Allarme bomba tra i padiglioni della Fiera, ma era solo un borsello dimenticato

Falso allarme bomba nella giornata di ieri in Fiera del Levante. Intorno alle 14, allarmato dalla presenza di un borsellino nero abbandonato per strada vicino al padiglione del Consiglio regionale della Puglia, un visitatore ha chiamato le Forze dell'ordine temendo si trattasse di un ordigno esplosivo. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia, che hanno effettuato le operazioni per far brillare l'oggetto, dopo aver fatto allontanare i presenti.

Al termine delle operazioni si è scoperto che il borsello non conteneva alcun esplosivo, ma era stato semplicemente dimenticato da qualcuno dei visitatori della Campionaria.