Mollare tutto e girare il mondo in barca a vela, la famiglia Portesan arriva a Bari con 'Gentilina'

E' attraccata a Bari 'Gentilina' la barca a vela dei Portesan, una famiglia di Novara che da gennaio, dopo aver 'mollato tutto', ha cominciato la grande avventura di girare il mondo in due anni: Fabio, Marina, i piccoli Valerio e Leliani, assieme ai due gatti Vicky e Pancho sono stati accolti al Circolo Canottieri Barion dalla presidente del Municipio I Micaela Paparella e dal responsabile sezione Pesca sportiva del Circolo, Augusto De Cillis. La famiglia novarese si fermerà in città per qualche giorno scoprendo in bicicletta le bellezze del capoluogo e della provincia. A bordo di un Beneatau Oceanis 430 sono partiti dal Delta del Po il 3 gennaio, per poi attraversare l'Adriatico con soste in Romagna, Marche e Abruzzi, prima di giungere a Vieste e Trani. Il viaggio proseguirà attorno al Mediterraneo e, quindi, verso mete sempre più lontane. E' possibile seguire l'avventura in tempo reale consultando il giario di bordo sul sito www.valeila.com