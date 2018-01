"Stiamo realizzando il sogno di esplorare il mondo", la barca a vela della famiglia Portesan a Bari

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lasciare tutto e girare per due anni il mondo in barca a vela. Il sogno di molti, che la famiglia Portesan, Fabio, Marina, i piccoli Valerio e Leilani, con i due gatti Vicky e Pancho, ha realizzato. Partiti da Novara a gennaio, hanno attraccato ieri pomeriggio al circolo Barion. Lui informatico, lei store manager, hanno venduto casa per vivere in soli 30 metri quadrati di casa galleggiante. E infatti all’interno della barca a vela 'Gentilina' c’è tutto: tre camere da letto, bagno, ripostiglio e strumentazione di bordo. La prossima tappa del loro tour è Monopoli, e il percorso che seguirà è ancora tutto da scoprire. Un viaggio che racconteranno ai fan della loro avventura su un blog dedicato. Li abbiamo intervistati a bordo della loro imbarcazione, un Beneatau Oceanis 430.