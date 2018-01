"Una serata che ricorderò per sempre": 2mila giovani e adulti a rischio scoprono la danza al Teatroteam

"Questa serata la ricorderò per sempre". "È da giorni che sono emozionato e non dormo ...io in un teatro vero ...ad uno spettacolo importante, come una persona importante". Non sono riusciti a trattenere la gioia e lo stupore le due 2mila famiglie baresi in condizioni di disagio che ieri hanno assistito al Teatroteam allo spettacolo di danza "Bolero - Carmina Burana” della Ballet Company of Gyor".

A raccogliere le impressioni del pubblico - adulti, anziani, ragazzi, bambini e bambine coinvolti quotidianamente nei progetti educativi, sociali, formativi del Welfare - è stata l'assessore Francesca Bottalico, che su Facebook ha elogiato il progetto. Mentre i ballerini si muovevano sinuosi sul palco non sono mancate le domande 'particolari' dei bambini. "Ma allora anche i maschietti possono fare i ballerini?" si chiede uno di loro mentre assiste alla rappresentazione di danza. L'assessore ha anche ricordato l'importanza di queste iniziative collaterali nel percorso di reinserimento sociale delle famiglie disagiate:

La "cura" non passa solo attraverso una risposta ai bisogni materiali ma anche attraverso la promozione della conoscenza, l'emancipazione, l'educazione al bello e alla comunità

L'iniziativa

L'iniziativa, totalmente gratuita per le famiglie, è stata realizzata grazie a Bartolomeo Pinto, direttore artistico del teatro, che ha permesso di mettere in piedi il grande evento all’insegna della solidarietà. E questa sera si replica: la direzione del Teatroteam ha voluto riservare altri 250 posti per l’esibizione prevista domani, a quanti non hanno potuto ammirare ieri la performance della storica compagnia di danza ungherese.



Per la selezione degli spettatori, ogni Municipio ha individuato 150 persone segnalate dai servizi socio-educativi territoriali, mentre le associazioni locali attive in ambito sociale hanno effettuato le prenotazioni interfacciandosi direttamente con gli operatori dei Segretariati sociali dei diversi Municipi.