Medicinali consegnati a domicilio ai soggetti fragili, il servizio prosegue anche nei giorni festivi. Decaro: "Farmacie presidi importanti"

Farmaci consegnati a domicilio per i soggetti fragili anche nelle prossime giornate festive. A confermare l'applicazione del protocollo di intesa tra Comune di Bari e l'Ordine provinciale dei farmacisti di Bari e le sezioni di Bari e della Bat di Federfarma, è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha ringraziato i due enti per la collaborazione. Il servizio, rivolto esclusivamente a coloro che si trovano in condizione di documentata vulnerabilità (ultrasessantacinquenni, persone con disabilità, in isolamento domiciliare, anziani soli o privi di rete familiare), prevede la consegna dei medicinali richiesti dai pazienti al loro medico di base a cura della rete dei volontari creata dall’assessorato al Welfare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questi momenti di incertezza anche la farmacia sotto casa può essere una garanzia di tranquillità, soprattutto per le persone anziane che grazie a questo protocollo possono richiedere il servizio a domicilio - ricorda Decaro - Voglio ringraziare tutti i farmacisti di Bari e dei Comuni dell’area metropolitana che stanno continuando a lavorare, spesso rischiando la propria salute, e soprattutto che continuano ad essere una presenza importante dal punto di vista sociale e sanitario". "La Farmacia e i farmacisti si confermano un porto sicuro per i cittadini, tanto più quando la tempesta impazza, come in questo momento. Le sinergie tra Ordine, Federfarma, Comune di Bari, medici, e la rete di volontari sul territorio, si rivelano strumento prezioso per offrire soprattutto alle fasce più fragili della popolazione un servizio indispensabile per la salvaguardia della salute - dichiara il presidente dell’Ordine dei farmacisti Bari e Bat Luigi D’Ambrosio Lettieri -. Il protocollo firmato va incontro alle esigenze di una numerosa platea di cittadini che, per la cura delle loro gravi patologie, non solo non possono raggiungere le farmacie per ottenere i farmaci necessari, ma se lo facessero si esporrebbero ad un rischio contagio da scongiurare”.

Conclude il presidente Federfarma Bari, Vito Novielli: “Le farmacie sono pronte come sempre a fare la loro parte di anello decisivo nella tenuta socio-sanitaria dei territori, offrendo un servizio fino a casa del cittadino e seguendo con professionalità il suo percorso terapeutico”.