Farmaci per la chemioterapia rubati e abbandonati: il carico ritrovato in una villa a Santo Spirito

Un carico di farmaci per la chemioterapia, del valore complessivo di 830mila euro, abbandonato in una villa in disuso a Santo Spirito. E' quanto hanno scoperto gli agenti delle Volanti, intervenuti dopo la segnalazione del proprietario dell'immobile.

Dai successivi accertamenti è emerso che la merce era stata rapinata il 17 maggio 2018 ad un autotrasportatore, dipendente di una ditta farmaceutica ubicata in provincia di Bari. L’uomo, mentre percorreva a bordo di un autoarticolato la SS16 in direzione Foggia, all’altezza dello svincolo per Trinitapoli, fu bloccato da alcuni rapinatori armati che viaggiavano a bordo di un’Audi A6. I rapinatori sequestrarono l’autotrasportatore e si impossessarono del carico di farmaci.

Sul luogo del rinvenimento, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica. I rappresentanti della ditta farmaceutica hanno recuperato i farmaci che, tuttavia, a causa di deperimento dovranno essere smaltiti. In corso indagini per individuare i responsabili.