Medicinali prescritti con ricette false, giro d'affari da 20 milioni: nel mirino farmacie e studi medici, perquisizioni anche a Bari

I Carabinieri Nas di Bari hanno scoperto un presunto giro d'affari 20 milioni di euro e un danno erariale per truffa in danno al Servizio Sanitario nazionale con farmaci prescritti attraverso ricette false: il sistema sarebbe stato ideato da un gruppo composto da promotori, titolari di aziende farmaceutiche, farmacisti e medici compiacenti, per un "meccanismo corruttivo" basato sulla prescrizione di farmaci a carico di ignari pazienti e la successiva spedizione delle ricette nelle farmacie convenzionate con le varie Asl.

Tra i farmaci scoperti, gettati tra i rifiuti o in aperta campagna, vi erano anche antivirali e anticancro. I medicinali, infatti, non potevano essere consegnati ai pazienti, perché inesistenti. Altre confezioni sarebbero state convogliate all'estero in Albania.

I provvedimenti per l'operazione denominata 'Shameless' (senza vergogna, ndr) sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Bari: eseguiti 44 decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di titolari di aziende farmaceutiche, informatori scientifici del farmaco, farmacie, medici specialisti e di medicina generale nonché a 17 ordini di esibizione di documentazione ad altrettante aziende farmaceutiche ubicate sull’intero territorio nazionale nelle province di Brindisi, Bat , Foggia, Napoli, Roma, Avellino, Salerno, Milano, Imperia, Torino, Ancona, Potenza e Catania.

Il ministro Speranza: "Ringrazio i Carabinieri Nas"

Sul blitz è intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Voglio esprimere il mio apprezzamento ai Carabinieri dei Nas per l'importante operazione svolta a Bari. Non sono ammissibili truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, specialmente in questa fase così delicata. Ogni risorsa sottratta illegalmente alla nostra sanità è un danno alla salute dei cittadini".