Assembramenti nei luoghi della movida, residenti dell'Umbertino preoccupati: "Serve presenza fissa delle forze dell'ordine"

"Ti piacerebbe tornare alla fase 1?": il messaggio compare ben in evidenza sotto una foto (scattata prima dell'emergenza Covid) che ritrae alcuni giovani assembrati in una strada dell'Umbertino. Un 'volantino', quello pubblicato sulla pagina Fb del Comitato Salvaguardia della Zona Umbertina, ideato dai residenti per richiamare all'attenzione sulla questione degli assembramenti di giovani, tornati nel quartiere con l'inizio della fase 2, in barba ad ogni cautela e misura anti-contagio.

Un problema riconosciuto anche dal sindaco Antonio Decaro, che ha annunciato un rafforzamento dei controlli. Intanto i residenti continuano a segnalare e chiedono che nei luoghi della movida venga prevista una presenza fissa delle forze dell'ordine. Gli abitanti della zona, peraltro, da tempo conducono una battaglia contro la 'movida selvaggia' e senza regole nell'Umbertino: una situazione che, sottolineano i residenti, rischia di diventare ancora più pericolosa nella cosidetta 'fase 2', con il pericolo Coronavirus non ancora superato. "Anche ieri sera - scrivono sulla pagina Fb del Comitato - ripetute segnalazioni di assembramenti nei soliti luoghi (largo Adua, via Abbrescia, via Cognetti, largo Giordano Bruno, via Fiume). Segnalata la presenza di almeno due pattuglie della Polizia Locale. Al loro passaggio i giovani si disperdevano per ritornare poco dopo a riassembrarsi. A nostro avviso è necessaria la presenza fissa nei luoghi indicati delle forze dell'ordine, con funzione dissuasiva (ad esempio una volante sul giardino di Largo Adua)".

