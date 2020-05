Di ritorno da Roma in Puglia, atterrato a Bari l'unico volo della giornata: a bordo 23 passeggeri

Un solo volo da Roma, con 23 passeggeri a bordo: nel primo giorno della 'fase 2' è atterrato alle 10.25 l'unico volo in programma nella giornata. A bordo - come riporta l'Ansa - prevalentemente giovani, che ora dovranno osservare la quarantena obbligatoria di due settimane, come previsto dall'ordinanza della Regione Puglia: "Dopo mesi sarà un piacere stare con i nostri parenti", commenta qualcuno allontanandosi con le valigie.

Intanto, Aeroporti di Puglia studia con l'Enac un nuovo protocollo di sicurezza per i passeggeri, che consentirà, una volta approvato, di prevedere ulteriori voli, ha spiegato all'Ansa il vicepresidente di AdP Antonio Maria Vasile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Treni: oggi in arrivo un solo convoglio extraregionale

Per quanto riguarda i treni, oggi l'unico collegamento extraregionale è un Frecciargento che arriverà stasera alle 21.50 nella stazione di Lecce, partendo da Roma Termini poco dopo le tre del pomeriggio. Non sono previsti convogli in partenza da altre città come Torino, Venezia e Milano e diretti nei capoluoghi pugliesi. Trenitalia ha contingentato il numero dei passeggeri predisponendo il sistema di prenotazione dei posti a scacchiera e riducendo del 50 per cento la capienza garantendo così il distanziamento previsto dalle norme di contenimento del contagio da covid 19. Il Frecciargento farà sei fermate intermedie prima di giungere nel capoluogo salentino: Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari e Brindisi.