Triggiano, si presenta in ospedale con ferite da arma da fuoco: accertamenti in corso

Si è presentato nel primo pomeriggio all'ospedale di Triggiano con due ferite d'arma nel fuoco dell'addome. È stato trasportato poi all'ospedale Di Venere, dove è attualmente sotto osservazione, un 39enne di Triggiano, già noto alle Forze dell'ordine per piccoli reati. Secondo i primi accertamenti, l'uomo non è in pericolo di vita.

I carabinieri stanno accertando le cause del conflitto a fuoco, ma si ritiene poco probabile la pista della criminalità organizzata. Più probabile invece, che le ferite gli siano state procurate in seguito a un litigio.