Cade rovinosamente durante una discesa con la mountain bike nell'Andriese: grave un 37enne

E' stato ricoverato al Policlinico di Bari con gravi ferite il 37enne, Leonardo Colucci, originario di Alberobello. Il ciclista è caduto in maniera rocambolesca mentre gareggiava a bordo della sua mountain bike nella "V Mediofondo Castel del Monte", competizione ciclistica in programma nel territorio andriese.

Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne stava percorrendo una discesa nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, quando per cause ancora da chiarire è caduvo rovinosamente, ferendosi. Le condizioni del ciclista, atleta dell'Asd New Cycling Team sono apparse sin da subito critiche e in tanti, tra i corridori, si sono fermati a prestare i primi soccorsi, abbandonando di fatto la gara. Un ciclista, Leonardo Colucci, di 37 anni, di Alberobello (Bari) è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in prognosi riservata nel policlinico di Bari dopo una rocambolesca caduta avvenuta nel corso della gara chiamata , la competizione ciclistica dedicata alle mountain bike che si è svolta sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana.

"Resisti, guerriero. Ti stiamo aspettando" è il commento che la New Bike Andria (organizzatrice della gara) e Iron Bike hanno rilasciato in un comunicato congiunto.