VIDEO | Ruba droga e tentano di ucciderlo con una sciabola: la spedizione punitiva del commando

Punito e ridotto in fin di vita a colpi di sciabola per punirlo dopo che aveva rubato umerose dosi di droga: le immagini delle telecamere di videosorveglianza di via Cotugno, nel quartiere Poggiofranco di Bari, hanno documentato le fasi precedenti e successive al tentato omicidio di Donato Fabio Ruggeri, gravemente ferito il 27 aprile scorso nel corso di un assalto nella sua abitazione. In manette sono oggi finite tre persone dop l'arresto, il 29 aprile, di altre due, in flagranza di reato.