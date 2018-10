Corso Cavour, pericolo alla fermata Amtab: la vecchia palina rischia di staccarsi

La vecchia palina della fermata bus penzola pericolosamente sulla testa dei passeggeri in attesa. La segnalazione arriva da corso Cavour, in corrispondenza della fermata all'altezza della banca popolare di Bari. Il cartello che riporta i percorsi delle diverse linee risulta per buona parte sganciato dal palo che lo sorregge, con il rischio - basterebbe forse un colpo di vento più forte - di staccarsi completamente. Di certo un potenziale pericolo, considerato anche il fatto che si tratta di una fermata centrale e molto frequentata.