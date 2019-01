VIDEO | Blitz della polizia al Libertà: l'attentato incendiario, la 'stesa' della Vigilia di Natale, le armi nascoste in un garage

Nelle immagini diffuse dalla polizia, alcuni presunti componenti della banda si preparano all'incendio di un negozio, il cui titolare non si era piegato alle richieste estorsive: le telecamere di sorveglianza immortalano l'acquisto di un passamontagna, poi della benzina da usare per l'attentato. Ancora, segue l'intercettazione dei colpi esplosi la notte della Vigilia di Natale, e infine il sequestro delle armi, nascoste in un muro in un garage di un soggetto ritenuto contiguo al clan Strsciuglio