Fal, riapre la tratta Altamura-Matera: da lunedì tornano i treni

Ripartiranno lunedì 17 dicembre i treni sulla tratta Altamura - Matera Villa Longo. La sospensione dei collegamenti sulla linea di Ferrovie Appulo Lucane era stata disposta lo scorso 5 novembre per consentire la realizzazione di opere propedeutiche al raddoppio selettivo di 3,5 chilometri di linea tra Matera e Venusio.

Il raddoppio selettivo - spiega una nota dell'azienda - una volta completato, consentirà di aumentare la capacità ferroviaria ed il numero di treni in entrata e in uscita da Matera e fa parte degli oltre dieci interventi in atto sulla linea Bari - Matera che porteranno alla realizzazione di 21 km di raddoppio entro il 2019 ed altri 9 km entro il 2022.

"Anche in questo caso – commenta il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – abbiamo rispettato i tempi. Continuiamo a lavorare senza sosta per onorare gli impegni che abbiamo assunto con pendolari e Istituzioni per rendere la nostra linea più moderna e sicura".

Da lunedì torna quindi operativo l’orario ferroviario che prevede i collegamenti in treno fino a Matera Villa Longo e servizi automobilistici sostitutivi fino a Matera Sud. Ulteriori info sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook e nelle stazioni.