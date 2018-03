Ferrovie Appulo Lucane, personale in sciopero: a rischio treni e autobus

Possibili disagi in vista nella giornata del 23 marzo per gli utenti di Ferrovie Appulo Lucane. I sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl di Puglia e Basilicata hanno proclamato infatti uno sciopero di 24 ore di tutto il personale aziendale. Sarà quindi interessato sia il traffico ferroviario, sia quello automobilistico, fatti salvi i servizi essenziali nelle cosiddetta ‘fasce di garanzia’, ossia dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

L'azienda rende noto anche che potrebbero non essere garantiti anche i seguenti collegamenti Potenza – Bari: il treno n. 154 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 13.05 con arrivo a Gravina alle ore 15.25, potrebbe non trovare il collegamento con il treno in partenza da Gravina per Bari alle ore 15.46; il treno n. 156 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 14.30 potrebbe essere limitato fino a Genzano.