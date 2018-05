Ferrovie dello Stato dismette aree e capannoni in Puglia: c'è anche la zona di Bari Parco Sud

Circa 270mila mq da dismettere, di cui 60mila coperti: è il patrimonio complessivo che le Fs intendono vendere in Puglia. Una possibilità di sviluppo per nuovi progetti imprenditoriali emersa nel corso di un incontro organizzato in Confindustria Bari e Bat dalla Sistemi Urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Per quanto riguarda Bari, è in vendita la zona di Parco Sud con 23mila mq per potenziali interessi riguardanti attività di parcheggio e stoccaggio: "Da tempo - ha ricordato il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba - il nostro ente sottolinea la necessità di riconvertire quella parte di patrimonio pubblico e privato in disuso o in situazione di degrado. Il nostro auspicio è che in questa riconversione si metta in secondo piano la massimizzazione della rendita in favore della centralità dell'abitare e della qualità dei progetti che devono essere rispettosi dei luoghi e di quello che c'è intorno".