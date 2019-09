Inchiesta bis sul crac delle Fse, concluse le indagini dopo due anni: 21 indagati

La Guardia di Finanza di Bari, su proposta della Procura della Repubblica, ha consegnato 21 avvisi di conclusione del secondo filone d'indagini sulla vicenda del crac Fse: tra loro, spiegano gli investigatori , vi sono componenti del "management di un istituto di credito nazionale nonché" il "rappresentante legale pro tempore della società di trasporto pubblico".

L'inchiesta è durata 2 anni: le ipotesi di reato contestate a vario titolo riguardano "bancarotta fraudolenta preferenziale in favore del creditore Bnl" e "bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose che cagionavano il fallimento di Fse". La Procura, inoltre, contesta anche l'ipotetica circostanza in cui la banca sarebbe stata favorita in danno di tutti gli altri creditori, con pagamenti preferenziali nei confronti dell'istituto bancario causando ritardi nei confronti degli altri soggetti che avanzavano pretese creditorie.