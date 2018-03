Cantieri Ferrovie Sud-Est, lavori conclusi sulla Bari-Adelfia: dal 16 aprile tornano i treni

Ultimati i lavori per l'ammodernamento dei primi 22 km della linea Putignano-Bari (via Casamassima) delle Ferrovie Sud-Est. Gli interventi consentiranno di incrementare i treni sulla tratta Adelfia-Bari con 11 corse in più per un totale di 42 giornaliere che potranno viaggiare a una velocità massima di 70 km all'ora, rispetto ai 50 attuali. Tra Adelfia e Putignano, in attesa che vengano completati gli ultimi 26 km, entro l'autunno, il servizio proseguirà con bus sostitutivi che rispetteranno gli orari dei treni e avranno corse aggiuntive nelle ore di punta.

I prossimi passaggi del cantiere

Il cantiere si sposterà sulla linea Putignano-Taranto e successivamente sulla linea 1 Bari-Putignano via Conversano. La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2019. Avanti anche con il cronoprogramma per l'installazione dell'Scmt (Sistema di Controllo Marcia Treno) e per l’automazione dei passaggi a livello su tutti gli 88 km dell’anello ferroviario di Bari. Gli interventi previsti sono stati finanziati con un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro.