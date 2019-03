VIDEO | Vandali distruggono sedile in bus delle Ferrovie Sud Est. L'azienda. "Senza parole"

"Senza parole": è il commento delle Ferrovie Sud Est dopo l'ennesimo atto vandalico avvenuto su un bus in servizio per il trasporto dei pendolari. Qualcuno ha pensato bene di accanirsi contro uno dei sedili delle file posteriori, distruggendolo. Non contenti, i vandali hanno anche sparso l'imbottitura di spugna per gran parte dell'autobus, tra il corridoio e gli altri sedili. Un vero e proprio scempio documentato con un video. Qualche giorno fa, un altro episodio simile: in quell'occasione ignoti avevano devastato una poltrona di una carrozza in servizio sulla linea tra Bari e Putignano, spaccandola a metà.