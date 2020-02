Festa della Candelora vietata dal sindaco al Libertà: botti, palloncini e la benedizione del prete. La Curia condanna: "Episodio grave"

Un prete ha preso parte alla contestata 'Festa della Candelora', organizzata ieri in via Nicolai, nel quartiere Libertà di Bari. Sull'evento nei giorni scorsi erano divampate le polemiche dopo la denuncia del sindaco Antonio Decaro presentata in Questura, per un rituale, come lo ha definito lo stesso primo cittadino, "che richiama le pratiche e la cultura mafiosa, che tutti i cittadini per bene della nostra città non possono accettare né tollerare“.

La festa, vietata dal sindaco, ha visto comunque petardi (nonostante i sequestri dei Carabinieri), una banda e i palloncini, con la partecipazione di alcuni cittadini della zona. Non è mancato però un prete a benedire la statua di Gesù Bambino, circostanza che ha irritato la Curia Arcivescovile. In una nota, l'Arcidiocesi di Bari Bitonto ha espresso la totale contrarietà e inopportunità della partecipazione del religioso all'evento: "Tale iniziativa - è scritto in una nota , non autorizzata dall’Autorità ecclesiastica, è stata vietata dal Sindaco della Città. Avendo ricevuto notizia che un religioso, in modo improvvido, si è reso presente presso i promotori della manifestazione, la Curia arcivescovile, d’intesa col Superiore Religioso, condanna l’episodio che turba gravemente la coscienza civile e religiosa di tutti”.